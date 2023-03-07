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(приемыш) Иван Васильевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Засыпкин Семен Васильевич

Мать: Засыпкина Ефросинья Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марина Васильева

Смерть
Неизвестно
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