(приемыш) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Захарова Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно