Голощапова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Голощапова Ефимья Петровна
Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Голощапов Мартемьян Петрович
Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно