Голощапова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Голощапов Яков Петрович

Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Голощапова Ефимья Петровна

Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Голощапов Власс Петрович

Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Голощапов Мартемьян Петрович

Отец ребёнка: Голощапов Пётр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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