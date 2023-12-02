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Душкин Иоанн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Душкин Василий Иосифов

Мать: Параскева Макарова

Бракосочетание
03.02.1916 ст.

Жена: Урманов Анна

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-9HFF?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7T-861V&action=view
Смерть
Неизвестно
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