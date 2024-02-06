Клопотова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Клопотов Антон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович
Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клопотов Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Клопотов Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клопотова Антонина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно