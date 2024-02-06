Клопотова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопотова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Клопотов Антон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович

Нижнее Песочное, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Клопотов Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Клопотов Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клопотова Антонина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Клопотов Лаврентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопотов Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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