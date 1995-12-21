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Корниенко Михаил Михайлович
Корниенко Михаил Михайлович
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Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
21.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Петров Михаил Владимирович
1973 г.р.
Мать
Корниенко Екатерина Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1995
Отец:
Петров Михаил Владимирович
Мать:
Корниенко Екатерина Анатольевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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