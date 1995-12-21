Корниенко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Михаил Михайлович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

21.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1995

Отец: Петров Михаил Владимирович

Мать: Корниенко Екатерина Анатольевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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