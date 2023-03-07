Кузьмин Михаил
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Кузьмин Пётр
Мать: Кузьмина Ульяна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Олег
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Людмила
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Ефросинья
Работа или профессия
Неизвестно
организовал радиоузел в д. Иннях
Работа или профессия
Неизвестно
радист на речных судах р. Лена
Работа или профессия
Неизвестно
обслуживание пилорамы
Работа или профессия
Неизвестно
Точильная, Олекминский округ, Якутская область
обходчик линий связи | пос. Точильное, д. Иннях
Военная служба
Неизвестно
война с японцами (ВОВ)
Смерть
1997
Причина смерти: рак желчного пузыря
Похороны
Неизвестно