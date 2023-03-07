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Кузьмин Михаил

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Место рождения

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1926

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кузьмин Пётр

Мать: Кузьмина Ульяна

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Олег

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Людмила

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ефросинья

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
Неизвестно
организовал радиоузел в д. Иннях
Работа или профессия
Неизвестно
радист на речных судах р. Лена
Работа или профессия
Неизвестно
Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
обслуживание пилорамы
Работа или профессия
Неизвестно
Точильная, Олекминский округ, Якутская область
обходчик линий связи | пос. Точильное, д. Иннях
Военная служба
Неизвестно
война с японцами (ВОВ)
Смерть
1997
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: рак желчного пузыря
Похороны
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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