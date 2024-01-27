Шевченко Абрам Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Абрам Ефимович

Место рождения

с. Бешпагир, Ставропольский край

Дата рождения

1893

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Шевченко Серафим Абрамович

Мать ребёнка: Шевченко Вера Яковлевна

с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Шевченко Вера Яковлевна

с.Бешпагир, Ставропольского края
Смерть
1932
Неизвестно
Причина смерти: Приговор тройки
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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