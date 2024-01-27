Шевченко Абрам Ефимович
Место рожденияс. Бешпагир, Ставропольский край
Дата рождения1893
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Шевченко Серафим Абрамович
Мать ребёнка: Шевченко Вера Яковлевна
с. Бешпагир, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Шевченко Вера Яковлевна
с.Бешпагир, Ставропольского края
Смерть
1932
Неизвестно
Причина смерти: Приговор тройки
Похороны
Неизвестно
неизвестно