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Елена Иоаннова
Елена Иоаннова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иоанн Федоров
1692 г.р.
Мать
Феодосия Андреева
1691 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Иоанн Федоров
Мать:
Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно
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