Елена Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1692 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иоанн Федоров

Мать: Феодосия Андреева

Смерть
Неизвестно
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