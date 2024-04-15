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Симоненко Федор Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.02.1897 ст.

Дата смерти

18.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1897 ст.

Отец: Симоненко Иван Иванович

Мать: Симоненко Елена Даниловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C5-W?i=140&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
13.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.02.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CV-K?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.02.1897 ст.
на отведенном кладбище
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