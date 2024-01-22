Соловьев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: ?

Деревня Бараново Тульской губ
Село БАРАНОВО (Ближайшие сёла: Барыбино, Сухотино) Село (сейчас деревня) располагается около ж/д Тула-Москва при речке Тулица (см. карту) и отстоит в 24 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

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