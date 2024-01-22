Соловьев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: ?
Деревня Бараново Тульской губ
Село БАРАНОВО (Ближайшие сёла: Барыбино, Сухотино) Село (сейчас деревня) располагается около ж/д Тула-Москва при речке Тулица (см. карту) и отстоит в 24 верстах от Тулы. В писцовых книгах 1628-1678 гг... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: ?