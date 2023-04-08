Ткаченко Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1939
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Севостьянович
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Николай Никитович
Отец ребёнка: Ткаченко Никита Севостьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно