Ткаченко Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1939

Сын: Ткаченко Иван Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Севостьянович

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Николай Никитович

Отец ребёнка: Ткаченко Никита Севостьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Никита Севостьянович

Смерть
Неизвестно
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