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Василий Спиридонов

Место рождения

Тихоново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Спиридон Федоров

Мать: Марья Савельева

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Васса Борисова

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Васса Борисова

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Васса Борисова

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Синицина Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Васса Борисова

Тихоново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Борисова

Смерть
Неизвестно
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