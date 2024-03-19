Василий Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Спиридон Федоров
Мать: Марья Савельева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Васса Борисова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Васса Борисова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Васса Борисова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Синицина Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Васса Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Борисова
Смерть
Неизвестно