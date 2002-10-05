Еранина (Селезнёва) Анна Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1922
Дата смерти05.10.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1922
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Малышева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Еранин Илья Павлович
Игнатовская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Конова Галина Ильинична
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Долгова Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1954
Сын: Еранин Николай Ильич
Рождение ребёнка
23.02.1956
Дочь: Одинокова Зоя Ильинична
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Еранина Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
06.01.1959
Рождение ребёнка
1962
Сын: Еранин Леонид Ильич
Рождение ребёнка
31.07.1964
Сын: Еранин Игорь Ильич
Смерть
05.10.2002