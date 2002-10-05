Еранина (Селезнёва) Анна Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еранина (Селезнёва) Анна Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1922

Дата смерти

05.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1922

Отец: не указан

Мать: Селезнёва Евлампия Степановна

Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Малышева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Еранин Илья Павлович

Игнатовская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Конова Галина Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Сын: Еранин Владимир Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Долгова Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Сын: Еранин Николай Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.02.1956

Дочь: Одинокова Зоя Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Еранина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1959

Сын: Еранин Александр Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Сын: Еранин Леонид Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.07.1964

Сын: Еранин Игорь Ильич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.10.2002
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