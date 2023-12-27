Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Михаил Кузьмин
Бракосочетание
1814
Жена: Параскева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Константинович
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Параскева
Бракосочетание
1846
Жена: Гликерия Ларионовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна
Смерть
Неизвестно