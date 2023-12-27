Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Михаил Кузьмин

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Жена: Параскева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Параскева

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Георгий Константинович

Мать ребёнка: Параскева

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Константинович

Мать ребёнка: Параскева

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Виктор Константинович

Мать ребёнка: Параскева

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Георгий Константинович

Мать ребёнка: Параскева

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Параскева

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
1846

Жена: Гликерия Ларионовна

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна

Ивахново, Островский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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