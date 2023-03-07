Вахрушева Параскева Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Параскева Фадеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Вахрушев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев

Рождение ребёнка
1707

Сын: Вахрушев Карп Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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