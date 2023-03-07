Вахрушева Параскева Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно