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- Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1886 ст.

Муж: - Михаил Семёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1887 ст.

Сын: Кондаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: - Михаил Семёнович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.

Сын: Кондаков Павел Михайлович

Отец ребёнка: - Михаил Семёнович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.105-106 (Рождение №-9м)
Смерть
1902
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