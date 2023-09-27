- Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1886 ст.
Муж: - Михаил Семёнович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1887 ст.
Сын: Кондаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: - Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Сын: Кондаков Павел Михайлович
Отец ребёнка: - Михаил Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.105-106 (Рождение №-9м)
Смерть
1902