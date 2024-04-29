Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна 28.09.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна

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Место рождения

с. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

28.09.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1933

Отец: Щербаков Петр Федотович

Мать: Щербакова (Романова) Анна Семеновна

с. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Васильевич

с. Усть-Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Васильевич

с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
15.12.1960

Сын: Кудрявцев Михаил Викторович

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Васильевич

с. Волчиха, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

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