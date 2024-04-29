Кудрявцева (Щербакова) Мария Петровна
Место рожденияс. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рождения28.09.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1933
с. Красный остров, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Васильевич
с. Усть-Волчиха, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
12.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Васильевич
с. Луначаровка, Волчихинский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
15.12.1960
Сын: Кудрявцев Михаил Викторович
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Васильевич
с. Волчиха, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно