Гудилина (Итальянцева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
1925
Муж: Гудилин Иван
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гудилин Евгений
Отец ребёнка: Гудилин Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гудилин Иван
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Гудилин Иван
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудилин Иван
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудилин Иван
Смерть
Неизвестно