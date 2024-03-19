Гудилина (Итальянцева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудилина (Итальянцева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Середа, Шаховская, Московская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Итальянцев Иван Михайлович

Мать: Итальянцева Федосья Васильевна

Середа, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
1925

Муж: Гудилин Иван

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гудилин Евгений

Отец ребёнка: Гудилин Иван

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гудилин Иван

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Гудилин Иван

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудилин Иван

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудилин Иван

Середа, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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