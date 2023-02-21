Кондратьева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1905
Сын: Кондратьев Сергей
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
15.08.1916
Сын: Кондратьев Андрей
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Илья
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил