Кондратьева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1905

Сын: Кондратьев Сергей

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
15.08.1916

Сын: Кондратьев Андрей

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Илья

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил

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