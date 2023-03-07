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Самчелев Гаврила Андреев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Самчелев Андрей Кононов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрёна Гаврилова

Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Просковья Гаврилова

Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Самчелев Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
100 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самчелева Авдотья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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