Самчелев Гаврила Андреев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Самчелев Андрей Кононов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрёна Гаврилова
Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Просковья Гаврилова
Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Самчелев Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Самчелева Авдотья Семёнова
Место жительства
1850
100 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно