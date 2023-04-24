Безбородов Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1875 и 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1879
Отец: Безбородов Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Безбородов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Безбородова Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
07.04.1909
Дочь: Травкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Безбородова Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Безбородова Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Безбородова Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Безбородова Мария
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безбородова Мария
Смерть
Неизвестно