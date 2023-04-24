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Безбородов Иван Ермолаевич

Место рождения

Ржавец, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1875 и 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1879

Отец: Безбородов Ермолай

Мать: не указана

Ржавец, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Безбородов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Безбородова Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
07.04.1909

Дочь: Травкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Безбородова Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Безбородова Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Безбородова Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Безбородова Мария

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безбородова Мария

Смерть
Неизвестно
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