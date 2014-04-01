Хамитов Ильдар Исхакович
Место рожденияд.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Дата рождения29.10.1956
Дата смерти01.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1956
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
12.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
04.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
12.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.2014
г.Ишимбай, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай ,РБ, РФ