Хамитов Ильдар Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамитов Ильдар Исхакович

Хамитов Ильдар Исхакович

Место рождения

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР

Дата рождения

29.10.1956

Дата смерти

01.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1956

Отец: Хамитов Исхак Зинурович

Мать: Хамитова Магания Гарифулловна

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
12.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
04.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
12.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.2014
г.Ишимбай, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай ,РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close