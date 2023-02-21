Блинова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Блинов Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич
Смерть
Неизвестно