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Блинова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Блинов Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Блинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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