Войтик Антон Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1897
Дата смерти14.01.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1897
Отец: Войцик Данил
Рождение ребёнка
19.12.1923
Дочь: Золотоусова Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Войтик Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Войтик Елена Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтик Елена Тихоновна
Смерть
14.01.1986