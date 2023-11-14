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Войтик Антон Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1897

Дата смерти

14.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1897

Отец: Войцик Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: Золотоусова Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Войтик Елена Тихоновна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Войтик Юрий Антонович

Мать ребёнка: Войтик Елена Тихоновна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтик Елена Тихоновна

Смерть
14.01.1986
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