Романова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1930
Дата смерти25.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1954
Отец ребёнка: Романов Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1967
Отец ребёнка: Романов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2018