Романова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Мария Ивановна

Романова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1930

Дата смерти

25.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1954

Сын: Романов Николай Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1967

Сын: Романов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Петр Иванович

Смерть
25.08.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close