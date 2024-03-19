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Марфа

Место рождения

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ефим Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Куприянов

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Естегней Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Куприянов

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Куприянов

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Куприянов

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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