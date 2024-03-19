Марфа
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ефим Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Куприянов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Естегней Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Куприянов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Куприянов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Куприянов
Смерть
Неизвестно