Квитко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1983

Отец: Квитко Владимир

Мать: Мифтахова Любовь

Бракосочетание
20.11.2004

Жена: Квитко Надежда

Горный Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Квитко Надежда

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