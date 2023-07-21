Квитко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1983
Отец: Квитко Владимир
Мать: Мифтахова Любовь
Бракосочетание
20.11.2004
Жена: Квитко Надежда
Горный Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Квитко Надежда