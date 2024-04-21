Никифоров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1896 ст.
Сын: Никифоров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Петровна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 577
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Никифоров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно