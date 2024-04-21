Никифоров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1896 ст.

Сын: Никифоров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Петровна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 577
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Никифоров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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