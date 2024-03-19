Шарипов Хазиахмет
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шарипов Ахметзахир Хазиахметович
Мать ребёнка: Шарипова Сабира
?
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Ибрагимова Закия Хазиахметовна
Мать ребёнка: Шарипова Сабира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарипова Сабира
Смерть
Около 1930
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?