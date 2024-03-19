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Шарипов Хазиахмет

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шарипов Ахметзахир Хазиахметович

Мать ребёнка: Шарипова Сабира

?
Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Ибрагимова Закия Хазиахметовна

Мать ребёнка: Шарипова Сабира

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Сабира

Смерть
Около 1930
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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