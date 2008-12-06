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Мельниченко Владимир

Место рождения

Лозовое, Кийминский р-он.

Дата рождения

19.10.1959

Дата смерти

06.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1959

Отец: Мельниченко Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Лозовое, Кийминский р-он.
Бракосочетание
1980

Жена: скрыто настройками приватности

Кийма, Кийминский р-он, Окмолинская обл.
Рождение ребёнка
09.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кийма, Кийминский р-он, Окмолинская обл.
Рождение ребёнка
24.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.12.2008
Гальцовка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

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