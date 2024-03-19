Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иващенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно