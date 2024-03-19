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Евдокия Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иващенко Федор Иванович

Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иващенко Егор Иванович

Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иващенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Иващенко-Мл. Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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