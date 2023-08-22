Смирнова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Смирнов Михаил

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Рождение ребёнка
14.01.1921

Дочь: Бондаренко Нина

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Смирнов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Константин

Смерть
Неизвестно
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