Смирнова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Рождение ребёнка
1919
Сын: Смирнов Михаил
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
14.01.1921
Дочь: Бондаренко Нина
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Смирнов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Константин
Смерть
Неизвестно