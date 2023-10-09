Кузнецов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Павел Сергеевич
Мать: К Ф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
Неизвестно