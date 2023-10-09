Кузнецов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Павел Сергеевич

Мать: К Ф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
Неизвестно
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