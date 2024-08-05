Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Телюков Алексей «Большой» Сергеевич

Отец ребёнка: Телюков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Отец ребёнка: Телюков Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

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