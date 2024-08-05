Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Телюков Алексей «Большой» Сергеевич
Отец ребёнка: Телюков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Отец ребёнка: Телюков Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область