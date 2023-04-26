Дерябин Тимофей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерябин Тимофей ?

Дерябин Тимофей ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дерябин Антон Кондратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Дерябин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Дерябин Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Дерябин Мария Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Дерябин Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенко Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Константин Тимофеев

Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Мария Семенова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close