Дерябин Тимофей ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Дерябин Антон Кондратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Дерябин Мария Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1906
Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенко Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Константин Тимофеев
Мать ребёнка: Дерябина Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Мария Семенова
Смерть
Неизвестно