Помаз Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помаз Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1946

Дата смерти

21.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1946

Отец: Помаз Иван

Мать: Помаз Анна Степановна

Рождение ребёнка
02.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помаз Людмила

Бракосочетание
07.05.1984

Жена: Попова Людмила Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помаз Людмила

Смерть
21.07.2009
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на Северном кладбище, г.Пермь, квартал 275.
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