Помаз Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1946
Дата смерти21.07.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1946
Отец: Помаз Иван
Мать: Помаз Анна Степановна
Рождение ребёнка
02.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Помаз Людмила
Бракосочетание
07.05.1984
Жена: Попова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Помаз Людмила
Смерть
21.07.2009
Похоронен на Северном кладбище, г.Пермь, квартал 275.