Козлов Борис Анкудинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Борис Анкудинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

1713

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1670 г.р.
1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Анкудин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1713
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