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Козлов Борис Анкудинов
Козлов Борис Анкудинов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1659
Дата смерти
1713
Пол
Мужской
Отец
Анкудин
Мать
Не указана
Жена
?
1670 г.р.
?
1670 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец:
Анкудин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
1713
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