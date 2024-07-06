Абузов Алексей Тихонович Около 1998 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абузов Алексей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1998

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.11.1922

Жена: не указана

Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение
Около 1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузова (Александрова) Антонина Егоровна

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №121 20.11.1922 О женихе: Абузов Алексей Тихонович, 24 года, холост, первым браком Занятие: хлебопашество Постоянное местожительство: деревня Ново-Покров... Показать все
Смерть
Неизвестно

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