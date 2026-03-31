Блинова (Трубникова) Анастасия
женский, родилась 07.04.1988, Москва, город федерального значения Москва
ОтецТрубников Константин03.06.1957 г.р.
МатьТрубникова Марина23.12.1957 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1988
Отец: Трубников Константин
Мать: Трубникова Марина
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Максим
Москва, город федерального значения Москва
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Москва