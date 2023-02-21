Бельшова Агафья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Бельшова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бельшова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Бельшова Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Сын: Бельшов Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Бельшов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно