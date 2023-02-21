Бельшова Агафья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельшова Агафья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Бельшова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бельшова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Бельшова Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Сын: Бельшов Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бельшов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Бельшов Трофим Иванович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельшов Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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