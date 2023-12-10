Питиков Григорий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти17.06.1835 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Питиков Евдоким Яковлевич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Смерть
17.06.1835 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 1. л. 171об.