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Питиков Григорий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.06.1835 ст.

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Питиков Евдоким Яковлевич

Мать: не указана

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Смерть
17.06.1835 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ГААО. Ф. 169. оп. 1. д. 1. л. 171об.
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