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Толкачева Марфа Степановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Толкачев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Чельцова Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Толкачев Илларион Гаврилович

Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Толкачев Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Толкачев Фома Гаврилович

Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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