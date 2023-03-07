Толкачева Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Толкачев Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Чельцова Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Толкачев Илларион Гаврилович
Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Толкачев Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно