Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1940
Дочь: Шевелёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шевелёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевелёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелёва Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Шевелёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шевелёв Иван
Смерть
Неизвестно