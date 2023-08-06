Киселев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Киселев Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Киселева Матрена (Маколя) Алексеевна
Мать ребёнка: Шабина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шабина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабина Евдокия Петровна
Смерть
Около 1945