Киселев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Алексей Иванович

Киселев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Киселев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Киселева Матрена (Маколя) Алексеевна

Мать ребёнка: Шабина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Шабина Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабина Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close