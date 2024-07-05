Бовбель Александр Владимирович 28.03.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бовбель Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1988

Отец: Бовбель Владимир Ильич

Мать: Бовбель Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовбель Никита Александрович

Мать ребёнка: Бовбель Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовбель Даниил Александрович

Мать ребёнка: Бовбель Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бовбель Екатерина

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