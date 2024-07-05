Бовбель Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1988
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1988
Отец: Бовбель Владимир Ильич
Мать: Бовбель Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бовбель Никита Александрович
Мать ребёнка: Бовбель Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бовбель Даниил Александрович
Мать ребёнка: Бовбель Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бовбель Екатерина