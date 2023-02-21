Сеначин Иван большой Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Сеначин Никита Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сеначин Егор Иванович (большого)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сеначин Алексей Иванович (большого)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сеначин Иван Иванович (большого)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сеначин Василий Иванович (большого)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Пелагея
Смерть
Неизвестно