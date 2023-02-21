Сеначин Иван большой Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Иван большой Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Сеначин Никита Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сеначин Егор Иванович (большого)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сеначин Алексей Иванович (большого)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сеначин Иван Иванович (большого)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сеначин Василий Иванович (большого)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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