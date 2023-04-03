Силаева (Кузьмина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1983
Отец: Кузьмин Алексей Николаевич
Мать: Щипова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
13.07.2003
Дочь: Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Силаев Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
25.11.2018
Дочь: Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Гаврилов Илья
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра