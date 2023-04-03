Силаева (Кузьмина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Кузьмина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1983

Отец: Кузьмин Алексей Николаевич

Мать: Щипова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
13.07.2003

Дочь: Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Силаев Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
25.11.2018

Дочь: Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Гаврилов Илья

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Сергей Витальевич

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
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