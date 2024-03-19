Муллин Карнило Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуллин Карнило Алексеевич

Муллин Карнило Алексеевич

Место рождения

Мысовые Челны, Мензелинский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Муллин Алексей Семёнович

Мать: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Муллина Анна Корниловна

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Муллин Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Муллин Павел Корнилович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Муллин Евдоким Корнилович

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close