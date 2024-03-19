Муллин Карнило Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Муллин Алексей Семёнович
Мать: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Муллина Анна Корниловна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Муллин Евдоким Корнилович
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно