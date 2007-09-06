Абдряхимов Талгат Абдрахманович
Место рождения
Дата рождения28.03.1925
Дата смерти06.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925
Отец: Курбангалиев Абдрахман Мулла
Мать: Кафия 1 Жена
Рождение ребёнка
28.07.1950
Сын: Абдряхимов Рамиль Двойняшки
Мать ребёнка: Шиапова Хафизя
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1950
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Абдряхимов Фярит Талгатович
Мать ребёнка: Шиапова Хафизя
д.Чембилей
Рождение ребёнка
20.05.1955
Рождение ребёнка
16.08.1961
Военная награда
Неизвестно
Абдряхимов Талгат Абдрахманович В архив Дата рождения __.__.1925 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Чембилей Посмотреть на карте Наименование награды Орден Отечественной войны ... Показать все
Смерть
06.09.2007