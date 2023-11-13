Хвиловская Эльвира Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвиловская Эльвира Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1964

Отец: не указан

Мать: Хвиловская Алла Саломоновна

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